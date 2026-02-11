Tour & Taxis : 130.000 euros récoltés dans une course relais pour le secteur associatif

Quelque 130.000 euros ont été récoltés mercredi à l’occasion de la course relais Move2impact, indiquent les organisateurs.

Plus de 1.000 personnes ont participé à cet évènement organisé à Tour & Taxis dans le but de collecter des fonds pour le monde associatif. Au total, 66 associations et 205 équipes ont pris part à cette course de 100 minutes.

Les sommes récoltées (les frais d’inscription et les dons supplémentaires) sont directement transmises à la plateforme Better, hébergée au sein de la Fondation Roi Baudouin. Cette dernière assure la redistribution des dons auprès des associations.

Les organisateurs soulignent une situation difficile pour le secteur associatif avec la réduction des subsides publics et la baisse de la déductibilité fiscale des dons ou encore l’absence d’un gouvernement bruxellois de plein exercice. Tout cela affecte “lourdement le financement d’un secteur qui joue un rôle essentiel dans notre société”.

L’association Sport2Be, qui vise à faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté à travers le sport, est à l’initiative de l’évènement.

Belga – Photo : Belga Image