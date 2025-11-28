Passer la navigation
Top chef : des maisons de repos s’affrontent en cuisine

Pour la première fois, le concept de l’émission télévisée Top Chef est reproduit entre sept maisons de repos qui s’affrontent. Une quarantaine de résidents passent derrière les fourneaux. Et les seniors n’ont rien à envier aux professionnels : une de nos équipes a assisté à la compétition.

  • Reportage de Charlotte Verbruggen et Loic Bourlard 

