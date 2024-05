TiiwTiiw, le chanteur au milliard de vues sort une nouvelle série “Khosé”

La première de la nouvelle série “Khosé” a eu lieu mardi 19 avril au cinéma Palace à Bruxelles. Cette série a été produite par Ilias Bami, alias TiiwTiiw, le chanteur belgo-marocain au milliard de vues sur Youtube.

Ilias Bami est un chanteur, producteur et ex-humouriste belge d’origine marocaine. Il a grandi à Bruxelles et dès son plus jeune âge, il était passionné de musique. À l’âge de 13 ans, il a rejoint un groupe de Dakka Marrakchia, une forme artistique traditionnelle associant des éléments de danse, de rythmes africains et de chants spirituels musulmans. Avec ce groupe, le chanteur a animé plusieurs mariages à Bruxelles. En 2008 il a sorti l’un de ses premiers hits, “Bruxaghreb”, pour célébrer la victoire du Maroc contre la Belgique lors d’un match de foot amical. Pour ce titre, TiiwTiiw a fait équipe avec les rappeurs bruxellois Saad et LaDeglingue. Il a également collaboré avec plusieurs rappeurs français tels que Naza, Mister You, L’Algérino et Lacrim. Ses singles cartonnent au Maghreb et se retrouvent régulièrement en tête des tendances sur YouTube au Maroc. Avec les années, il est devenu un véritable phénomène, surtout dans la communauté maghrébine, cumulant aujourd’hui plus d’un milliard de vues sur YouTube.

Après avoir rencontré un succès notable dans la musique, Ilias Bami décide de relever un nouveau défi en se lançant dans la production d’une nouvelle série intitulée “Khosé”. Lors d’une interview accordée à RAPOL’OG, le rappeur a déclaré:

“Je sentais qu’il était temps pour moi d’explorer de nouveaux horizons, et depuis longtemps, j’avais cette envie de m’essayer au cinéma. Pour moi, c’était la progression naturelle des choses.” Ilias Bami

Le premier épisode a été diffusé en avant-première au cinéma Palace à Bruxelles le mardi 16 avril. L’histoire de la série tourne autour d’une famille de contrebandiers qui s’implique dans tous les types de trafics, à l’exception de la drogue, entre l’Afrique et l’Europe. La famille réside dans un quartier en Espagne où le trafic de drogue règne en maître. Parmi tous les criminels du quartier, il y en a un qui domine : Khosé. Tout le monde le connaît, mais personne ne sait qui il est. Après une intervention du célèbre Khosé dans leurs affaires familiales, Illias est déterminé à découvrir sa véritable identité.

Le premier épisode a combiné l’humour et l’action, avec une touche de l’humour de TiiwTiiw dans le scénario. L’intrigue était facile à suivre et l’engagement du public était évident. Les éclats de rire étaient constants. Malgré un manque d’expérience perceptible chez certains acteurs, une dynamique positive entre eux transparaît à travers l’écran. Hicham Slaoui El Bied, qui interprète le rôle du grand frère d’Illias, a confirmé que cette même énergie était présente pendant le tournage.

“Sur le plan de l’ambiance, c’était vraiment génial. L’équipe était motivée et nous sommes tous encore prêts pour d’éventuels épisodes futurs”, a déclaré Hicham Slaoui El Bied.

Suite à ce premier épisode, l’avenir du projet reste incertain, cependant Illias Bami a partagé qu’un documentaire à son sujet était en cours de réalisation, accompagné d’un album intitulé “Mirinda”, qui signifie “le goûter” en espagnol. L’objectif est de donner un avant-goût de la série cet été, en prévision de la sortie complète de la série dans un an sur Netflix, comme l’a souligné Illias Bami : “On envoie maintenant le goûter cet été avant de pouvoir proposer la série complète sur Netflix l’année prochaine.”

Article rédigé par Sonia (BMP Agency)