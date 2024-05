Le footballeur Amadou Onana sensibilise les jeunes aux élections

Le joueur international belge Amadou Onana organise un tournoi de football en collaboration avec le Parlement européen. Cet événement aura lieu le samedi 25 mai au Fit Five à Forest et a pour objectif de sensibiliser les jeunes électeurs à l’importance du vote.

Le Parlement européen et Amadou Onana organisent un tournoi de football pour sensibiliser les jeunes électeurs à l’importance de leur vote aux élections européennes. Le tournoi rassemblera des équipes masculines et féminines venues de toute la Belgique, composées de joueurs âgés de 16 à 18 ans. Les équipes pourront choisir entre un championnat unique où toutes les équipes s’affrontent ou un tournoi avec plusieurs poules, elles pourront donc voter pour le type de tournoi auquel elles souhaitent participer.

L’événement, marqué sous le signe des élections, propose également diverses activités pour informer et engager les jeunes électeurs, telles que des stands d’information, des animations en marge du tournoi et une rencontre avec Amadou Onana. Le joueur veut ainsi inciter les jeunes à prendre conscience de l’importance de leur vote et à s’engager activement dans la démocratie.

Il a declaré : « Au travers du foot et de ce tournoi, je veux montrer aux plus jeunes que leur avis compte, que leur voix compte, que c’est une chance, et qu’il faut l’utiliser. » Amadou Onana

Les gagnants du tournoi recevront des équipements Adidas et des billets pour assister au match opposant la Belgique au Monténégro. Les inscriptions sont désormais ouvertes, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant ici.

Article redigé par Sonia (BMP Agency)