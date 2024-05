Intercity Cup : Le football à l’honneur ce week-end

La deuxième édition de l’Intercity Cup aura lieu ce weekend, le 18 et le 20 mai, au stade du Crossing à Schaerbeek. Le tournoi revient un an après sa première édition et est de nouveau organisé par l’ASBL « Intercity Cup ».

L’Intercity Cup’ est de retour pour sa deuxième édition. Le tournoi vise à promouvoir la culture du foot en Belgique et souhaite offrir aux jeunes joueurs une opportunité de se faire remarquer. Différentes équipes viennent représenter leurs villes pour décrocher le titre de “la meilleure source de talents de football” et remporter une récompense de 3000 euros.

Le tournoi accueillera non seulement des équipes belges, mais également des équipes venues de France et des Pays-Bas. En plus des talents internationaux, des recruteurs seront également présents lors de l’événement. Le tournoi est organisé en collaboration avec des partenaires tels que Sport Bruxelles, la commune de Schaerbeek, et bénéficie du soutien du footballeur Mathias Pogba, qui est les parrain de l’association. Accompagné du co-fondateur de l’événement, Ebenezer Dos Santos Valentin, ils sont venus nous présenter l’événement sur RAPOL’OG.

Quelques jours avant le tournoi, les équipes ont déjà été sélectionnées, mais la billetterie est encore ouverte pour les supporters. Rendez-vous sur le site de l’Intercity Cup pour réserver vos places.

Article rédigé par Sonia (BMP Agency)