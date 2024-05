Chris Lobanzo: la star de TikTok passe à la musique

Le public l’a découvert sur TikTok, mais aujourd’hui, c’est en tant que chanteur que nous redécouvrons Chris Lobanzo. Il était l’invité de Queeny Arickx dans RAPOL’OG et est venu accompagné de l’équipe Warner Music Benelux. Il a parlé de son premier single “Eyes Contact” ainsi que de son parcours, de ses débuts sur les réseaux sociaux à ses premiers pas dans la musique.

D’origine congolaise, Chris Lobanzo cartonne sur les réseaux sociaux avec plus de 6 millions d’abonnés sur TikTok. Plus jeune, il touche à tout : le basket, la danse, et même la batterie. La musique a toujours fait partie de sa vie. Sa mère est chantre dans une chorale et lui a toujours été passionné par le R&B américain. Ses influences sont des artistes tels que Ne-Yo, Usher ou encore Chris Brown. En plein confinement en 2020, il se lance sur TikTok en postant une vidéo et le succès est au rendez-vous. Quatre ans plus tard, il cumule des millions de vues et de likes sur la plateforme. Aujourd’hui, estimant avoir fait le tour des réseaux sociaux, il se lance dans une nouvelle aventure : la musique.

La musique est un domaine qu’il a toujours voulu explorer. Aujourd’hui, cette opportunité s’est enfin présentée et il a décidé de la saisir. Fin mars dernier, Chris Lobanzo a révélé son premier single intitulé “Eyes Contact“. Ce morceau reflète ses influences R&B et intègre également des éléments de sa culture congolaise, avec des textes partiellement écrits dans sa langue maternelle.

Lors de son passage dans RAPOL’OG, le chanteur a révélé qu’il ne compte pas s’arrêter là. Il prépare un hymne pour les Diables Rouges en vue de l’Euro à venir, ainsi que plusieurs titres à sortir, et peut-être un EP à la fin de l’année. Chris Lobanzo semble déterminé à explorer le monde de la musique.



Article rédigé par Sonia (BMP Agency)