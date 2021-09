Théâtre, festival, expo, BD et co-working : découvrez nos émissions Bruxelles vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

Mécaniques Discursives

Ce lundi, pour le démarrage de cette nouvelle semaine de Bruxelles vit !, Charlotte s’est rendue à Molenbeek dans le bâtiment de LaVallée pour l’exposition “Ne suivez pas le guide !”, menée par le duo Mécaniques Discursives, entre gravure et création numérique. Cette étonnante exposition monographique qui rassemble une dizaine d’oeuvres créées par le vidéaste et plasticien Yannick Jacquet et le graveur Fred Penelle est à découvrir jusqu’au 26 septembre à LaVallée.

Fais-le toi-même

Charlotte s’est rendu ce mardi sur la rue Américaine à Saint-Gilles pour découvrir l’ASBL “Fais-le toi-même”, une association qui propose un espace de co-working et de création durable. L’espace de 1 000 m² est destiné à promouvoir les artisans et entrepreneurs locaux et durables, et à leur permettre de se rencontrer et de mutualiser leurs moyens et leurs projets.

Le festival 10Days4Ideas

Les arts scéniques sont à l’honneur de l’émission de mercredi : Charlotte a présenté le festival 10days4ideas organisé à La Bellone, sur la rue de Flandre à Bruxelles, mais aussi à De Markten, dans la rue du Marché aux Grains. Le festival s’organise jusqu’au 11 septembre et s’interroge sur les arts scéniques, les créations, via des débats, des conférences et autres espaces de discussion.

“Frédéric”

Place au théâtre, ce jeudi, avec une plongée dans les coulisses d’un spectacle au Théâtre de la Toison d’Or : “Frédéric”, une pièce de Dominique Bréda, mise en scène par Emmanuelle Mathieu et jouée par Jean-François Breuer, qui se considère comme le plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Seul face à son public, “Frédéric” présente au public ses rêves inassouvis, ses frustrations et sa voix. À voir du mercredi au samedi à 20h30 au TTO, jusqu’au 23 octobre prochain.

Fête de la BD

Pour bien conclure la semaine, Charlotte se plonge dans le monde du neuvième art ! En cette année particulière, toujours perturbée par le Covid-19, les organisateurs de la Fête de la BD ont décidé de prolonger leur habituel festival du 10 septembre au 10 octobre, sur quatre semaines. Des expositions, des dédicaces, des visites guidées, des rencontres, des chasses au trésor, et les fameux ballons géants, cette fois installés dans les galeries Anspach et Ravenstein, seront notamment au programme.

