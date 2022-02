L’Enfant Sauvage, les Tanneurs et le Musée BELvue : découvrez nos émissions Bruxelles Vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

L’Enfant Sauvage

On commence la semaine à l’Enfant Sauvage, un espace d’exposition et de création dédié à la photographie dans le centre-ville. Un espace qui a ouvert en plein confinement en 2020 et qui souhaite encourager, soutenir et promouvoir les photographes de chez nous. Rencontre avec Pauline Caplet- créatrice du lieu, Toinette Chaudron, son acolyte dans l’aventure, mais aussi avec les photographes Mélanie Patris, Antonio Jiménez Saiz.

Le Théâtre des Tanneurs

C’est jour de première au théâtre des tanneurs : dernières répétitions pour la Cie Stil Life pour la pièce Flesh dans la grande salle, dernières retouches déco et maquillage dans le cabaret de Lylybeth Merle et l’équipe du spectacle Hippocampe. Au milieu de l’effervescence, on rencontre aussi Alexandre Caputo, directeur du théâtre, et Pierre Sartenaer qui joue la pièce « We gotta get out of this place » co-présentée par les tanneurs, mais jouée à l’atelier 210.

Le Musée BELvue

Le mercredi après-midi, c’est gratuit au Musée Belvue ! Pour Bruxelles vit, on se balade au milieu des collections permanentes, mais aussi de découvrir l’univers de Raoul Servais, pionnier belge de l’animation, dans l’espace d’exposition temporaire ou encore de parler des Mystères des Finances avec le service éducatif du musée. Un après-midi sous le signe de la découverte, et du jeu !

L’Atelier Ton Piquant

Le Chouette Festival

Le Chouette festival revient pour sa 7ème édition et pour fêter le dixième anniversaire du collectif Chouette. 12 groupes se produiront pendant 4 jours en voyageant du Tri Postal, au Centre Culturel Jacques Franck et au BRASS à Forest. Bruxelles vit vous raconte les coulisses du festival. Au programme : rencontre avec le collectif Chouette au Centre Culturel Jacques Franck pour les derniers soundcheck.

