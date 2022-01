Torréfacteur, Maison de la Solidarité et Brasserie de la Mule : découvrez nos émissions Bruxelles Vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

La Maison Corica

Lundi, Charlotte avait rendez-vous au numéro 49 de la Rue Marché aux Poulets, au centre-ville de Bruxelles. C’est là que se trouve la Maison Corica : près de trente variétés de café différentes sont proposées à la dégustation ou à emporter. On y rencontrer Harold Anciaux et Marie-Emérence de Montpellier, qui nous font découvrir les coulisses de leur métier ainsi que tous les secrets du café.

“Magical Theaters” au Musée de la Porte de Hal

Mardi, direction la nouvelle exposition du Musée de la Porte de Hal, consacrée au “Magical Theaters” : des théâtres miniatures, leurs décors colorés et leurs petits acteurs de papier. L’occasion aussi de raconter l’histoire de la Porte de Hal, vestige de la seconde enceinte de Bruxelles. Sophie T’Kint, historienne de l’art, est notre guide du jour.

La Maison de la Solidarité

C’est à la Maison de la Solidarité, à Ixelles, que l’émission a posé son micro, mercredi. Et de la vie, il y en a dans ce lieu, qui plus est le mercredi après-midi. Régie par le service Solidarité de la commune, elle est un espace socioculturel mettant des salles à disposition de nombreuses ASBL qui font vivre la commune. On rencontre Julie Dressou pour nous présenter la maison, Raoul Monsalvez pour nous parler de de l’ASBL Lire et Ecrire, on participe à l’atelier créatif de Théaodora pour l’ASBL Into Image ou encore aux activités de l’ASBL BEIT, on ira même dire bonjour à la crèche Ciel bleu.

Le Centre Culturel d’Anderlecht “Escale du Nord”

Cette semaine, le centre culturel d’Anderlecht « Escale du Nord » proposait l’exposition Esclavage moderne qui rassemble les travaux issus de résidences d’artistes dans les écoles et associations d’Anderlecht (Les marronniers, Sainte-Marie d’Anderlecht, Centre Ados de l’Equipe). Les résidences de réflexion ont été animées par 5 artistes : Juliette Joffe et Alexandra Rice, Chloé Marthe, Catherine Pierloz et Ninon Mazeaud. Deux d’entre elles seront avec nous pour raconter leur expérience, les jeunes du centre Ado viendront eux aussi découvrir leur travail exposé, l’occasion aussi de parler de l’esclavage moderne en Belgique avec l’association PAG-ASA.

La Brasserie de la Mule

On termine la semaine dans la brasserie de la Mule où nous avons rendez-vous avec Cédric. Il sera notre guide au travers de l’histoire de la brasserie schaerbeekoise, mais pas seulement. On parlera microbrasserie, bière artisanale et identité bruxelloise puisque Cédric les connait…presque toute. Et puis, il faudra qu’on goûte !

