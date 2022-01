“Ateliers musée”, archives de la Ville et Zinne électronique : découvrez nos émissions Bruxelles Vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

Don Juan, visit now ! au Théâtre des Martyrs

Lundi, pour débuter la semaine, rendez-vous au Théâtre des Martyrs pour rencontrer l’équipe de Don Juan, visit now ! à découvrir jusqu’au 27 janvier. Charlotte plonge dans le mythe de Don Juan, ou plutôt dans ce spectacle qui ouvre ses fenêtres en accolant textes anciens et pensées contemporaines. Sur la scène du théâtre et en direct dans Bruxelles vit, on parle féminisme et de changement de la société. On vous raconte aussi les coulisses du théâtre quand les portes sont encore fermées au spectateur.

Les Ateliers Musée du Botanique

Mardi, c’est un atelier créatif qui nous attend ou plutôt un « atelier musée » organisé par le Botanique pour des élèves de 2e secondaire et leurs professeurs. On s’inspire de l’exposition « A voyage into the moon » du duo Mira Sanders et Cédric Noël, et on se lance dans la création d’un carnet de voyage avec l’artiste Céline Cuvelier pour nous guider. Une manière pour nous de découvrir l’exposition, mais aussi son interprétation par les jeunes.

L’exposition A.J. Lode Janssens – A Balloon Home

Le CIVA à Ixelles s’intéresse à l’architecte A.J. Lode Janssens dans son exposition « A Balloon Home » et plus particulièrement à son expérience de maison ballon dans laquelle il a vécu avec sa famille pendant 10 ans. Une tentative éphémère et sans concession de désarchitecturalisation et d’harmonisation avec la nature. Une expérience de vie qui nous est racontée par les deux commissaires de cette exposition : Peter Swinnen Nikolaus Hirsch. L’exposition est à découvrir jusqu’au 27 mars.

Les archives de la Ville de Bruxelles

Jeudi, Bruxelles vit plonge dans la mémoire de Bruxelles ville puisqu’on découvre les coulisses du service des Archives de la Ville de Bruxelles. Entre les rayons de documents anciens, d’archives privées ou encore de rapports de police de toutes les époques, nous découvrons les histoires que ces boites renferment.

La Zinne, version électronique

Vendredi, Charlotte suit les premiers pas de la monnaie locale Zinne en version électronique. Découvrez la monnaie bruxelloise à travers les commerçants du quartier Sainte-Catherine et les membres de l’ASBL.

