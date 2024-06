Une exposition itinérante dans Bruxelles pour célébrer les 30 ans des contrats de quartier

La Ville de Bruxelles organise dès samedi et pour une durée de deux mois une exposition itinérante célébrant les 30 ans des contrats de quartiers (CQ), devenus durables depuis 2010.

Un contrat de quartier durable (CQD) est un plan de rénovation urbaine et d’action visant à améliorer le cadre de vie d’un quartier, le plus souvent précaire. Un budget est octroyé par la Région aux communes qui définissent leur propre programme de revitalisation, à mener pendant quatre années. Depuis 1994, la Ville a mené quelque 20 contrats de quartier sur son territoire.

“Ces outils de rénovation urbaine ont marqué de manière très positive le paysage urbain, social et architectural bruxellois à travers l’aménagement de l’espace public, la création de logements et d’équipements collectifs”, souligne la Ville. Ils ont également permis d’initier des “dynamiques sociales et participatives inédites, contribuant à renforcer le lien social et la vitalité démocratique au cœur des quartiers”.

L’exposition itinérante mettra en lumière une série de projets – d’échelle et de nature variée – témoignant de l’impact des contrats de quartier sur le territoire de la Ville, depuis les premiers CQ lancés à Anneessens et le quartier Alhambra, jusqu’aux plus récents CQD Versailles ou Héliport-Anvers. “Derrière ce nom théorique réside un outil envisagé pour soigner les blessures sociales et effacer les cicatrices urbaines et architecturales liées au développement parfois brutal de Bruxelles, mais aussi de revitaliser des quartiers parfois oubliés par les politiques publiques“, explique l’échevin bruxellois à la Rénovation urbaine, Arnaud Pinxteren.

Inaugurée samedi à 17h00 au départ de la place Bockstael, l’exposition sera également visible à deux autres endroits à Laeken pendant l’été (au Be-Here et au centre Box120), avant de poursuivre sa route dans le Centre-Ville.

avec Belga/Photo : place Emile Bockstael