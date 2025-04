La Croix-Rouge mise sur le jaune pour appeler aux dons de plasma

C’est en misant sur les tons jaunes percutants et inattendus que la Croix-Rouge de Belgique lance lundi une campagne de sensibilisation sur le don de plasma, liquide jaune vital qui compose plus de la moitié de notre sang. La Croix-Rouge a pour objectif de doubler ces dons d’ici 2029.

“Ce jaune ne sauve pas de vies. Le plasma de ton sang, oui“, interpelle cette nouvelle campagne d’appel au don, qui s’affiche dans les lieux publics et sur les réseaux. Le plasma, liquide jaune, compose 55% de notre sang et contient des protéines indispensables que l’on ne peut pas reproduire artificiellement, explique la Croix-Rouge dans un communiqué de presse dimanche soir.

“Les donneurs de plasma ne sont pas assez nombreux pour que chaque patient puisse recevoir avec certitude un traitement. A l’inverse du don de sang, les dons de plasma ne connaissent pas le même type de pénurie“, explique Marie-Ange Moureaux, Coordinatrice Communication & Marketing.

En misant sur le jaune, déviant des traditionnels rouge et blanc de son logo, la Croix-Rouge lance une campagne plus audacieuse et inattendue. L’espoir est de doubler les dons d’ici 2029. “Cette campagne a pour but de casser les idées reçues, d’informer et surtout de motiver de nouveaux donneurs“, explique Thomas Paulus, responsable communication à la Croix-Rouge de Belgique.

Un don de plasma dure environ 01h15 et peut être réalisé par la majorité des adultes, en bonne santé et de tous les groupes sanguins, ajoute la communication. Les donneurs peuvent prendre rendez-vous via le site internet DonneurDePlasma.be.

Belga