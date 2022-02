Le MAD, la semaine du son et Bright Brussels : découvrez nos émissions Bruxelles Vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

L’exposition Crush

On commence la semaine à deux pas de l’Atomium, au Design Museum Brussels, pour y découvrir l’exposition Crush. Deux collections s’y sont donné rendez-vous, d’un côté le design et les pièces tirées de la Plastic Design Collection, de l’autre les œuvres d’art du Musée d’Ixelles. Les époques s’y mélangent, les disciplines aussi, et des duos se créent naturellement pour la plus grande surprise du public. Une visite particulière avec Arnaud Bozzini et Claire Leblanc dans Bruxelles vit !.

Le MAD

Le MAD, est la maison des jeunes créateurs bruxellois dans le monde de la mode et du design. On y rencontre Dieter Van Den Storm, le directeur artistique du MAD pour découvrir les coulisses du lieu, on plonge dans l’exposition Modern Craft avec Margaux Dibos & Adeline Faveau, et on découvre deux créateurs : Amandine David qui croise techniques traditionnelles et pratiques numériques, et Alexander Marinus qui termine sa résidence au MAD et qui a concentré son travail de recherche sur la durabilité et l’esthétisme des fibres naturelles.

La semaine du Son

C’est déjà la 12e édition de la semaine du son à Bruxelles et l’occasion d’aller se plonger dans des ambiances sonores particulières. C’est à La Vallée, à Molenbeek que Bruxelles vit vous emmène pour découvrir le festival et ses artistes ; notamment Raymond Delepierre, artiste sonore et visuel pour l’installation Swalling Heart, Stijn Dickel pour l’installation sonore Zinderspin, Marie Mawet pour un morceau au Yukulélé en direct, ou encore Daniel Léon pour nous parler de sa conférence. Tous partagent leur passion du son avec nous.

Les coulisses de Bright Brussels

Le Bright Brussels ouvre sa 6e édition pour un week-end lumineux dans la capitale. Les coulisses de cet événement sont à l’honneur. À quelque pas du Parc Léopold, on se plonge dans l’univers de « Porté par le vent » et de sa proposition « Picooks », on découvre l’Atelier Ohm qui propose les « Circle Totem », et enfin le duo belge qui compose « 400 coups » viennent nous raconter la création de leur vidéo mapping sur la façade du Musée des Sciences naturelles.

La Limited Edition Art Fair

C’est la troisième édition de la Limited Édition Art Fait à la Villa Empain, le salon qui célèbre le multiple et l’image imprimée. Bruxelles vit part à la rencontre des galeristes, artistes et éditeurs présents pour vous faire vivre l’évènement de l’intérieur.

