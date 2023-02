Bright Brussels dévoile ses œuvres illuminées dès ce jeudi : voici le programme

Le festival bruxellois des lumières revient pour quatre jours dans le centre-ville et à Schaerbeek.

Du 16 au 19 février, le festival Bright Brussels fait son retour dans les rues de la capitale. Trois parcours ont été imaginés dans le centre de Bruxelles et à Schaerbeek pour dévoiler une vingtaine d’installations artistiques autour de la lumière. Le premier parcours “Royal” propose de déambuler entre le Sablon et le Musée de la BD, le parcours “Européen” présente des œuvres entre le parc Léopold et le parc du Cinquantenaire, et un troisième parcours, inédit, se dévoilera à Schaerbeek, de l’hôtel communal jusqu’au parc Josaphat, en passant par la place Lehon et l’église Saint-Servais.

L’événement est cette année consacré à l’Art nouveau, alors qu’une programmation est également prévue dans plusieurs musées tout au long de ces soirées.

Pour profiter de ces trois parcours et des animations du festival Off, la Stib annonce pour rappel que les lignes de bus 56 et 59 seront renforcées, et propose aux voyageurs d’emprunter le métro ainsi que les trams 92 et 93 pour découvrir ces diverses créations artistiques.

► Découvrez ci-dessous un mapping dévoilé sur la façade du Musée des Sciences Naturelles, lors de Bright Brussels :