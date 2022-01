Tensions au Parlement bruxellois sur la question de l’abattage rituel

Un projet d’ordonnance a été présenté à l’hémicycle du Parlement bruxellois. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’étourdissement d’un animal au moment de l’abattage.

La tension est palpable au Parlement bruxellois : un projet d’ordonnance sur l’étourdissement des animaux au moment de l’abattage fait grand bruit. Jonathan de Patoul, député Défi, est à l’origine de ce texte : “Le projet est en fait assez simple. C’est simplement d’obliger un étourdissement, réversible ou non, avant l’abattage ou la saignée de l’animal, de sorte que l’animal soit inconscient et ne souffre pas“.

Le texte a été déposé avec les partis flamands de la majorité, mais sans Ecolo et le PS. Ridouane Chahid (PS) y voit un texte stigmatisant : “On le voit aujourd’hui en France et dans d’autres pays européens, on sait que lorsqu’on tape sur certaines communautés, ça stigmatise, ça divise. Peut-être que ça fait plaisir à une autre catégorie de la population, mais je pense que notre rôle, c’est de ramener la cohésion sociale.”

Chez Ecolo on hésite : “Le bien-être animal fait vraiment partie de l’ADN des écologistes, et en même temps on sait qu’on vit dans une région où il y a des gens qui ont des convictions culturelles ou religieuses vraiment très importantes et on veut qu’ils se sentent aussi respectés dans ce débat” a dit John Pitseys, chef de groupe Ecolo.

■ Reportage de Jim Moskovics