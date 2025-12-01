Tennis de table: les jeunes pousses du Logis Auderghem en grande forme au Critérium provincial

Ce dimanche, les meilleurs jeunes bruxellois et du brabant wallon s’affrontaient lors du Critérium provincial chez les jeunes. Avec à la clé, une place qualificative pour le championnat de Belgique dans chaque catégorie.

Le gratin du ping bruxellois s’est réuni ce dimanche au Logis Auderghem à l’occasion du Critérium provincial des jeunes du brabant wallon et de Bruxelles. Des poussins aux U19, huit qualifiés par catégorie se sont affrontés pour décrocher une place pour le championnat de Belgique.

Très représenté dans ce critérium, le Logis Auderghem a assumé son statut avec de nombreuses belles places pour ses jeunes. Chez les préminimes, Leo Hu (3e belge) a remporté haut la main sa catégorie avec seulement deux sets perdus.

Chez les minimes, le Logis Auderghem a placé trois des ses jeunes pongistes sur le podium. Florian Cambier (7 victoires) a devancé Hugo Farhi-Thinsy et Theo Assenmaker.

D’autres clubs bruxellois comme l’Alpa Schaerbeek et Arc-en-ciel CTT (Molenbeek) étaient aussi représentés.

Leo Hu et Florian Cambier (Logis Auderghem), qualifiés pour le championnat de Belgique, auront de belles chances de médaille.

■ Reportage de Guillaume Debry et Charlotte Pire

Le palmarès complet du Criterium:

Poussins

1 Cayphas Leo Braine

2 Zmirak Jan Logis

3 Marinescu Stephan Alexandre Alpa

Poussines

1 Sarioglu Linda Logis

2 Singh Ishanvi Logis

Préminimes Garçons

1 Hu Leo Logis

2 Houtain Arthur Tubize

3 Socquet Pilate Guillaume Logis

Préminimes Filles

1 Rifflart Tessa Braine

2 Liao Yixin Logis

3 Schippefilt Leana Waterloo

Minimes Garcons

1 Cambier Florian Logis

2 Farhi Thinsy hugo Logis

3 Assenmaker Theo Logis

Minimes Filles

1 Rifflart Amandine Braine

2 Bettonville Marie Tourinnes

3 Pidre Rivera Noelia Waterloo

Cadets

1 Oldenhove Auguste Braine

2 Hiben Theo Limal

3 Dedeken Julian Waterloo

Cadettes

1 Rifflart Charlotte Braine

2 Art Lise Tourinnes

3 Geeroms Chloe Logis

Juniors

1 Broccolo Luka Logis

2 Miori Giulio Alpa

3 Feyens Aime Logis

Juniores

1 Warrand Alicia Logis

2 Singh Tanisha Logis

3 Jaumotte Maeva

U19 Garcons

1 Colson Thibaut Logis

2 Germain Arthur Logis

3 Thomas Jeremy Logis

U19 Filles

1 Dupont Celia Braine

2 Fievez Aline Logis

3 Garnier Tressilyan Logis