Tennis de table: les jeunes pousses du Logis Auderghem en grande forme au Critérium provincial

Ce dimanche, les meilleurs jeunes bruxellois et du brabant wallon s’affrontaient lors du Critérium provincial chez les jeunes. Avec à la clé, une place qualificative pour le championnat de Belgique dans chaque catégorie.

Le gratin du ping bruxellois s’est réuni ce dimanche au Logis Auderghem à l’occasion du Critérium provincial des jeunes du brabant wallon et de Bruxelles. Des poussins aux U19, huit qualifiés par catégorie se sont affrontés pour décrocher une place pour le championnat de Belgique.

Très représenté dans ce critérium, le Logis Auderghem a assumé son statut avec de nombreuses belles places pour ses jeunes. Chez les préminimes, Leo Hu (3e belge) a remporté haut la main sa catégorie avec seulement deux sets perdus.

Chez les minimes, le Logis Auderghem a placé trois des ses jeunes pongistes sur le podium. Florian Cambier (7 victoires) a devancé Hugo Farhi-Thinsy et Theo Assenmaker.

D’autres clubs bruxellois comme l’Alpa Schaerbeek et Arc-en-ciel CTT (Molenbeek) étaient aussi représentés.

Leo Hu et Florian Cambier (Logis Auderghem), qualifiés pour le championnat de Belgique, auront de belles chances de médaille.

■ Reportage de Guillaume Debry et Charlotte Pire

Le palmarès complet du Criterium:

Poussins          
1     Cayphas Leo Braine
2     Zmirak Jan  Logis
3     Marinescu Stephan Alexandre   Alpa

Poussines         
1     Sarioglu Linda    Logis
2     Singh Ishanvi     Logis

Préminimes Garçons            
1     Hu Leo      Logis
2     Houtain Arthur    Tubize
3     Socquet Pilate Guillaume      Logis

Préminimes Filles       
1     Rifflart Tessa    Braine
2     Liao Yixin  Logis
3     Schippefilt Leana Waterloo

Minimes Garcons         
1     Cambier Florian   Logis
2     Farhi Thinsy hugo Logis
3     Assenmaker Theo   Logis

Minimes Filles          
1     Rifflart Amandine Braine
2     Bettonville Marie Tourinnes
3     Pidre Rivera Noelia     Waterloo

Cadets            
1     Oldenhove Auguste Braine
2     Hiben Theo  Limal
3     Dedeken Julian    Waterloo

Cadettes          
1     Rifflart Charlotte      Braine
2     Art Lise    Tourinnes
3     Geeroms Chloe     Logis

Juniors           
1     Broccolo Luka     Logis
2     Miori Giulio      Alpa
3     Feyens Aime Logis

Juniores          
1     Warrand Alicia    Logis
2     Singh Tanisha     Logis
3     Jaumotte Maeva

U19 Garcons       
1     Colson Thibaut    Logis
2     Germain Arthur    Logis
3     Thomas Jeremy     Logis

U19 Filles        
1     Dupont Celia      Braine
2     Fievez Aline      Logis
3     Garnier Tressilyan      Logis

