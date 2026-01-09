Tempête Goretti : plus d’une soixantaine d’interventions des pompiers ce matin

La tempête “Goretti” n’a pas épargné la capitale ce vendredi.

Un premier bilan des pompiers de la région Bruxelles-Capitale parle déjà de 30 interventions liées à des objets emportés ou déplacés par le vent.

“Par ailleurs, 25 interventions ont concerné des arbres déracinés ou des branches arrachées, dont certaines ont causé des dégâts matériels à des véhicules” affirme le communiqué du porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les importantes chutes de pluie ont entraîné huit interventions pour des voiries inondées, “principalement en raison de bouches d’égout obstruées.”

À cette heure, aucune personne n’a été blessée et “le pic des rafales de vent semble désormais être passé”. Les pompiers restent cependant mobilisés le reste de la journée et communiqueront une mise à jour de la situation plus tard dans la journée.