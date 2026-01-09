Météo : passage de la dépression Goretti, phase de vigilance renforcée sur les routes

Le vent restera un élément d’attention, surtout en matinée. Dans l’intérieur des terres, il soufflera assez fort à fort de sud-ouest, avec des rafales atteignant 80 à 90 km/h, voire davantage localement. Il faiblira ensuite en cours d’après-midi.

Vendredi soir et dans la nuit, le ciel restera très nuageux à couvert avec des précipitations, parfois encore abondantes, surtout dans le sud et l’est du pays. Des chutes de neige sont notamment attendues au sud du sillon Sambre et Meuse.

Une alerte jaune au vent et à la pluie, de même qu’une alerte orange aux conditions glissantes concernant les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, ont dès lors été émises pour une pour les journées de vendredi et samedi.

Par ailleurs, en raison d’une accumulation de neige attendue au sud du pays vendredi, la Cellule d’Action Routière (CAR) a décidé de repasser en phase de vigilance renforcée pour toute la Wallonie à compter de 09h00 vendredi.

Belga