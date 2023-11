Tempête Ciaran: 144 interventions à Bruxelles, 131 encore en attente

Retour à la normale sur le rail

Du côté du rail, l’heure de pointe devrait se dérouler sans accroc sur le rail vendredi, a fait savoir le gestionnaire d’infrastructure, Infrabel. Les dégâts après le passage de la tempête Ciarán ont été réparés durant la nuit.

La circulation ferroviaire a été jeudi perturbée par les intempéries. De nombreux trains ont été supprimés et durant la majeure partie de la journée une limite de vitesse était imposée à 80 km/h au trafic intérieur. Ces perturbations ne devraient plus se répéter vendredi matin, alors que les équipes techniques d’Infrabel ont réparé les derniers dégâts durant la nuit. Tous les incidents sont désormais résolus, a fait savoir Infrabel vers 05h00. L’heure de pointe devrait donc se dérouler à la normale, selon Infrabel, même si d’éventuels ralentissements ou suppressions ne peuvent être complètement exclus.

Deux morts à Gand, plus d’un millier d’interventions à travers le pays

La tempête Ciarán a fait deux morts à Gand, parmi lesquels un enfant de cinq ans. Les pompiers ont été mobilisés à travers tout le pays, totalisant plus d’un millier d’interventions. La province du Hainaut a été fortement impactée, avec plus de 1.200 interventions des pompiers. Ce sont principalement la Wallonie picarde et le centre de la province qui ont été touchés.

Dans le Hainaut occidental, les pompiers de Wallonie picarde (qui couvrent notamment Tournai) sont intervenus à plus de 500 reprises. La tempête a également donné du fil à retordre aux pompiers de la province de Liège, qui sont intervenus près de 600 fois. À Liège même, les pompiers ont effectué près de 200 interventions, tandis que dans la région de Verviers, plus de 260 opérations ont été recensées, et une personne a été légèrement blessée.

La communauté germanophone et la zone de Hesbaye ont enregistré respectivement 45 et environ une soixante d’interventions. En province de Namur, les pompiers de la Zone NAGE sont intervenus une centaine de fois, principalement pour des arbres qui se sont écroulés sur la chaussée ou sur des fils électriques. Les pompiers de la Zone DinaPhi se sont quant à eux mobilisés plus de 200 fois au cours de la journée. Dans la province de Luxembourg, quelque 220 interventions liées au passage de la tempête ont été enregistrées jeudi. Aucun blessé n’est à déplorer dans cette région.