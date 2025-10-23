Tempête Benjamin: 41 interventions pour les pompiers de Bruxelles

La tempête Benjamin qui traverse le pays a bien occupé les pompiers bruxellois ce jeudi. Peu avant 18h, leur porte-parole, Walter Derieuw, annonce que 41 interventions en lien avec la tempête ont été effectuées depuis ce matin.

Parmi ces interventions, 15 concernaient des objets divers emportés par le vent, comme des câbles, des gouttières ou encore des panneaux. 21 interventions avaient pour but de retirer des branches cassées ou des arbres déracinés. À cinq reprises, les pompiers se sont occupés de rues inondées suite à des avaloirs obstrués.

Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

“Les équipes restent mobilisées afin de sécuriser les voiries et d’intervenir en priorité là où il existe un danger immédiat“, précise Walter Derieuw qui rappelle que le 1722 est encore actif pour signaler des dégâts liés à la tempête, tandis que le 112 est réservé aux situations de danger grave et immédiat. “Les Pompiers de Bruxelles remercient la population pour sa vigilance et sa coopération“.

La rédaction – Photo : SIAMU Bruxelles

■ Reportage de Gilles Joinau, Frédéric De Henau et Pierre Delmée