Température record : quelles conséquences sur nos abeilles ?

Avec un mercure atteignant les 14,2 degrés ce jeudi à Uccle, la Belgique a enregistré une température record pour un 30 décembre. Cette situation n’est pas sans conséquence pour la biodiversité, notamment les abeilles.

► Revoir le bulletin météo de ce jeudi 30 décembre 2021 : Temps sec mais gris et jusqu’à 14°C

Les abeilles règlent leur vie et leurs déplacements en fonction des températures. “Le changement climatique a beaucoup d’impact sur nos abeilles, en particulier cette année parce qu’on l’a vu avec la pluie, le froid, il y a eu des problèmes d’inondations. En apiculture, on a eu ce problème : les abeilles ne sortent pas quand il fait moins de 15 degrés. En fait, on a eu une très longue période de pluie et de froid. Donc, les abeilles ne sortaient pas et elles ont consommé toutes leurs ressources dans la ruche. On a eu des mortalités en mai ou en juin au moment où d’habitude on récolte du miel. Là, elles avaient tout consommé. C’était la catastrophe”, explique Alexandre Lefebvre, directeur de la ferme pédagogique du parc Maximilien.

En fait, ce petit redoux de fin décembre n’est pas un problème pour les abeilles. Il permet aux apiculteurs de rouvrir les ruches sans nuire à la colonie.

■ Reportage de David Courier, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli