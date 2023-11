Sven Gatz sur le budget bruxellois : “Tout le monde doit se serrer la ceinture”

Le ministre bruxellois du Budget Sven Gatz (Open VLD) était l’invité de Fabrice Grosfilley ce lundi matin dans Bonjour Bruxelles. Il est notamment revenu sur les critiques de BECI concernant le budget bruxellois.

“La Région bruxelloise va droit vers la faillite”, affirmait il y a une semaine dans Bonjour Bruxelles Jan De Brabanter, secrétaire général de BECI, la chambre de commerce qui représente les entreprises et le patronat bruxellois. Ce dernier invitait le gouvernement régional “à se ressaisir”. BECI organise d’ailleurs ce lundi une réunion des patrons bruxellois pour s’alarmer de la politique du gouvernement.

“Je pense qu’il y a ici un symptôme de la maladie belge“, réagit le ministre du Budget. “BECI est pour un budget en équilibre, mais si on fait certaines économies, ce n’est pas bien non plus. Les bonnes dépenses des uns sont les économies intelligentes des autres. Il faut faire des choix.”

Parmi les décisions budgétaires qui sont tombées ces derniers jours : report de la rénovation dans les tunnels Belliard et Loi, le gel du remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, ou encore la suppression de chèque cadeau de fin d’année… “Ce sont des signaux que l’on donne pour montrer qu’avec ce budget – après ceux où on a beaucoup dépensé pour le Covid et autres investissements – on freine. C’est pour dire à tout le monde : on passe à une autre phase. On ne peut pas me demander de faire des efforts, puis me dire que c’est difficile. Il faut l’assumer, et j’espère que celui qui viendra après moi le fera aussi. Tout le monde doit se serrer la ceinture, ce n’est pas la fin du monde.”

“Accrochez votre ceinture“, prévient d’ailleurs Sven Gatz. “Le travail que nous faisons avec le gouvernement pour retourner à l’équilibre n’est pas facile, et nous ferons encore des économies les années prochaines.”

Enfin, le ministre bruxellois se dit favorable à une rationalisation des organismes d’intérêt public (OIP) tels que Bruxelles-Propreté, Actiris, Citydev, Parking Brussels… Une décision de principe devrait d’ailleurs être prise pendant cette législature, dit-il. Elle aboutirait à 6 ou 7 grands pôles contre une vingtaine actuellement.

■ Une interview de Sven Gatz au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles