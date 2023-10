Budget: Sven Gatz confirme sa volonté d’aboutir à l’équilibre, notamment par une diminution de 5% du budget des administrations

Un budget 2024 à l’équilibre pour la Région bruxelloise ? Ca reste toujours l’objectif, souligne le ministre bruxellois du Budget Sven Gatz (Open VLD) au micro de Fabrice Grosfilley dans “Bonjour Bruxelles”. “Les efforts sont assez conséquents: l’objectif est de diminuer le budget de presque 600 millions d’euros, évidemment via certaines économies. Il y a aussi des possibilités grâce à certaines provisions concernant la crise énergétique qui sont moins importantes que cette année-ci, ça s’est avéré quand même moins grave que prévu.”

“Je reste prudent mais se qui est important, c’est de pouvoir avancer et de passer d’un budget ‘vers l’équilibre’ à l’équilibre”, précise Gatz. “Parce que pour le moment, il ne l’est pas, c’est clair. Après des années très difficiles, il faut retourner à une situation plus saine. Tout le gouvernement bruxellois partage, au moins psychologiquement, la boussole que j’ai mis sur la table, c’est-à-dire d’arrêter de s’endetter et d’avoir ce plafond de dette de 205 % – c’est déjà beaucoup – de nos revenus. Et ne pas continuer à s’endetter car c’est simplement impossible et les marchés ne vont pas l’accepter.”

“Et si l’on accepte cette idée d’arrêter de s’endetter, ça a des conséquences. J’essaye donc de trouver la marge de manœuvre envers les collègues pour pour aller vers l’équilibre.”

“Il faudra faire des efforts”

Il y a quelques semaines, Sven Gatz affirmait qu’il fallait trouver 584 millions pour réussir à obtenir l’équilibre du budget de la Région bruxelloise et demandait notamment qu’on diminue de 5 % le budget de chacune des administrations et de chacun des organismes publics. Depuis, “il n’y a pas eu assez de propositions concrètes”, selon lui. “Je le déplore parce que ça veut dire qu’il y a des directeurs d’administrations ou d’organismes d’intérêt public qui ne jouent pas le jeu, qui trouvent que c’est au gouvernement de décider. Dans d’autres pays, c’est plutôt de coutume que les administrations fassent des propositions plus concrètes. Mais l’objectif des ‘moins 5 %’, ce qui n’est pas la fin du monde, reste d’actualité pour moi. On va le décider et on va l’imposer. Mais je ne veux pas toujours imposer des choses. Si les administrations nous avaient donné des pistes dans leur propre administration, peut-être un peu différentes, ça aurait pu être une meilleure solution.”

Ce qui signifie des départs de fonctionnaires qu’on ne remplace pas? Des subsides qu’on diminue? “Toutes ces choses-là sont la sur table, au moins 5%. Ça peut être beaucoup pour certains mais d’autre part, on garde quand même 95%, on ne parle pas de moins 20%. Pour le moment, ça n’aura pas d’impact pour les Bruxellois. Parce que ça va se faire très lentement et on va veiller aussi à ce que le service aux Bruxellois reste stable. Mais il faudra faire des efforts.”

La confection du budget 2024 de la Région Bruxelloise est programmée ce jeudi. Il est possible que les discussions se poursuivent aussi vendredi.