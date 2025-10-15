Passer la navigation
Sven Gatz, ministre bruxellois du Budget, annonce sa démission

Surprise ce mercredi : le ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz, annonce sa démission.

D’après les informations de l’Echo, Sven Gatz (Open Vld), le ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, a annoncé sa démission ce mercredi.

Nos confrères de La Libre expliquent que l’annonce a été faite dans un mail envoyé aux autres membres du gouvernement bruxellois. Selon les informations du quotidien, le ministre démissionnaire pourrait être remplacé par Dirk De Smet, le directeur de Bruxelles Fiscalité.

Plus d’informations à venir

► Lire aussi | Formation bruxelloise : Standard & Poor’s maintient sa notation : le voyant d’alerte reste allumé, dit Sven Gatz

15 octobre 2025 - 13h49
Modifié le 15 octobre 2025 - 14h01
 

