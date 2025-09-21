Suspecté de vol, un individu menace des policiers à l’arme blanche à Bruxelles

Un homme a été auditionné après avoir menacé des policiers à l’arme blanche dimanche matin, à proximité de la gare du Nord de Bruxelles, a indiqué la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

“Le dimanche 21 septembre, vers 07h37, nos services ont été requis par le chauffeur d’un FLIXBUS suite à l’interpellation d’un homme suspecté d’avoir volé dans les sacs de touristes à bord du bus”, a déclaré la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles Linda Camarero-Verde. “Le bus a été immobilisé à hauteur du carrefour formé par le boulevard Simon Bolivar et le boulevard Albert II.” “Lorsque la patrouille a tenté de faire descendre l’individu, ce dernier a brandi un couteau, menaçant à la fois les policiers et lui-même. Les passagers ont immédiatement été évacués du bus afin de garantir leur sécurité”, a poursuivi la porte-parole.

Malgré l’intervention rapide des policiers, l’homme s’est infligé plusieurs blessures avec son couteau avant de le laisser tomber. Une ambulance a été appelée sur place. L’individu a été transporté conscient et sous escorte policière à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux. Par la suite, il a été conduit au commissariat pour audition. Le parquet a été informé des faits. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Belga – Image d’illustration Belga