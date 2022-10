Survol de Bruxelles : Woluwe-Saint-Lambert monte au créneau et presse le fédéral à agir

Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert, a annoncé lundi le lancement d’une campagne et d’une pétition auprès de ses habitants “pour amener le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, à enfin agir” contre les nuisances sonores causées par l’aéroport de Bruxelles-National.

Depuis le printemps, au moins un avion sur trois qui survole la commune viole les normes de l’arrêté “Gosuin” du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit du trafic aérien”, a indique le collège dans un communiqué, qualifiant cette situation de “scandale”.

“Depuis le printemps, le nombre d’avions détectés (par un sonomètre installé rue de la Charrette) s’approche à nouveau des chiffres d’avant la pandémie, et il en va de même pour le taux de violations“, ajoute le texte. Il précise que 80 violations ont été constatées au mois de juin 2022 entre 06h00 et 07h00 contre 102 violations en 2018 et 104 en 2019 au cours du même mois. Quant au taux de violations, il est de 35,9% en 2022 (38,3% en 2018 et 28,7% en 2019), ajoute le collège.

La commune exige du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) qu’il interdise tout survol au départ de l’aéroport de Bruxelles-National entre 22h00 et 07h00 et qu’il y interdise les avions les plus bruyants et les plus polluants. Elle lui demande également d’imposer à l’exploitant de l’aéroport le recul de la piste 25L vers l’est de manière à éviter le survol de la Région bruxelloise et des zones densément peuplées lors des décollages.

Le collège demande aussi au ministre régional bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo également) qu’il ordonne à son administration de réclamer les amendes à chaque compagnie aérienne pour lesquelles une infraction aux normes de bruit a été constatée par un sonomètre placé en Région bruxelloise, dont celui placé rue de la Charrette.

► À lire aussi | Survol de Bruxelles : Alain Maron accuse la Flandre d’avoir claqué la porte

Le ministre promet des “initiatives”

L ministre Gilkinet assure finaliser “en ce moment” différentes initiatives qui, “ensemble, permettront de réduire les nuisances sonores tout en améliorant la gouvernance de ce dossier”.

M. Gilkinet entend notamment parvenir à une clarification des normes de vents permettant d’effectuer le choix des pistes et définir de nouvelles procédures de décollage et d’atterrissage. Il travaille aussi à la mise en place d’une instance de contrôle indépendante du respect des procédures et du choix de piste.

Par ailleurs, de nouvelles règles sont à l’étude en matière de ‘quota counts’ et de tarification afin de retirer du ciel belge les avions les plus vieux et les plus bruyants, particulièrement aux heures et jours critiques, le matin, le soir, les week-ends.

► Plus d’information sur l’utilisation des pistes à Brussels Airport

Avec Belga

■ Reportage de Michel Geyer, Marjorie Fellinger et Loïc Rey