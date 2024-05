Nuisances du métro : des riverains et les communes de Woluwe déposent plainte

A l’initiative de 27 riverains et des communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre, une action en justice a été déposée contre la Stib contre les nuisances sonores et vibratoires du métro de la ligne 1.

Cela fait depuis 2021 que des riverains des avenues de Broqueville, Paul Hymans, Vandervelde et Stockel (l’un des tracés de la ligne 1 du métro) se plaignent des nuisances vibratoires provoquées par le passage des rames en sous-sol.

Une étude démontre les dépassements sonores

A la demande de Bruxelles Environnement en charge d’examiner les plaintes, un bureau d’étude a effectué des mesures de contrôle chez les plaignants. Deux premières opérations de mesures ont été réalisées chez des habitants des avenues de Broqueville et Vandervelde. Conclusion : les dépassements sont avérés en termes de vibrations et de bruit.

Le bureau d’étude a démontré les dépassements (surtout de nuit) des normes fixées dans la “convention environnementale conclue entre la Région bruxelloise et la Stib relative aux bruit et vibrations ” et des normes de bruit solidien (émis par rayonnement acoustique des parois de bâtiment soumises à une vibration mécanique), peut-on lire dans un communiqué.

Plainte déposée

Cependant, la Stib ne peut pas être contrainte de respecter les normes. Le cadre juridique vise uniquement à l’encourager à rechercher des solutions. Le collège de Woluwe-Saint-Lambert a donc mandaté un avocat pour qu’il analyse toutes les voies de recours judiciaires dans ce dossier.

Il vient de déposer, au nom de la commune et de 27 riverains de la ligne de métro 1, une plainte auprès du Juge de paix afin d’exiger de la Stib qu’elle prenne les mesures adéquates pour faire cesser le trouble de voisinage provoqué par les nuisances sonores et vibratoires de ses installations. La commune de Woluwe-Saint-Pierre a également décidé de se joindre à cette action.

