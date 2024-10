STIB : la circulation des métros interrompue entre Bockstael et Roi Baudouin les 5 et 6 octobre

Des travaux seront menés sur la ligne. Des navettes de bus seront mises à disposition des voyageurs, annonce la STIB dans un communiqué.

“La STIB va procéder au remplacement d’un aiguillage situé entre les stations Heysel et Houba-Brugmann, sur la ligne de métro 6, dans le cadre de l’entretien régulier de son réseau.”, indique la société de transport qui doit également remplacer 320 traverses sur cette portion de ligne.

Des navettes de bus circuleront tout le week-end entre Bockstael et Heysel, via Roi Baudouin, pour assurer le transport des voyageurs. Le parcours des navettes est disponible sur le site internet de la STIB, www.stib.brussels.

La STIB rappelle encore que les tram 9 entre Simonis et Roi Baudouin, et le tram 62 entre Bockstael et Heysel via Stuyvenbergh, 93 entre Bockstael et Stade et le bus 83 entre Roi Baudouin et Heysel, constituent également des alternatives.

Rédaction