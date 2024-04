Les futurs pilotes de Brussels Airlines recrutés avant même le début de leur formation

Brussels Airlines lance un nouveau partenariat avec Skywings, un centre de formation pour pilotes basé à l’aéroport d’Anvers, annonce vendredi la compagnie aérienne. Ce programme permettra aux candidats d’être recrutés avant même d’avoir commencé leur formation, qui durera 19 mois.

Jusqu’à présent, les futurs pilotes qui postulent chez Brussels Airlines le font lorsqu’ils ont terminé leur formation et obtenu leur licence. Ils doivent ensuite suivre une formation interne supplémentaire de plusieurs mois pour piloter les avions et apprendre les procédures spécifiques.

Mais le transporteur est actuellement en pleine croissance, avec davantage de destinations à desservir et des avions neufs qui rejoignent la flotte. Afin d’accélérer le processus d’intégration des pilotes (First Officers), Brussels Airlines s’est dès lors allié avec Skywings Flight Training pour former les candidats au pilotage durant 19 mois.

Les premiers étudiants commenceront leur formation à l’automne et les premiers pilotes diplômés travailleront pour Brussels Airlines en 2026. Recrutés avant même le début de leur formation, ils seront immédiatement formés pour obtenir un “Multi Pilot License (MPL)”. Cette licence les certifie pour les avions avec plus d’un pilote, comme ceux de la compagnie belge. Les élèves seront également formés sur des simulateurs ​et se familiariseront avec les procédures de leur futur employeur.

Une formation à près de 10.000 euros

Une fois la formation terminée, ces pilotes (20 à 30 par an) pourront rejoindre Brussels Airlines en tant que First Officer​ sur la flotte A319 et A320. Les étudiants d’autres programmes de formation de pilotes restent cependant les bienvenus, car les besoins sont actuellement élevés, souligne la compagnie.

Grâce au partenariat, la formation sera plus abordable pour les candidats, la compagnie en prenant une partie à sa charge. Il faudra tout de même débourser 99.500 euros, lit-on sur le site internet de Brussels Airlines, où les candidats peuvent postuler. Ils doivent être âgés de 17 à 32 ans, être diplômés du secondaire et parler couramment l’anglais (à l’oral et à l’écrit) et le français et/ou le néerlandais. Ils ne doivent par contre pas nécessairement avoir de connaissances aéronautiques ni d’expérience de vol.

Leur base de formation principale sera le Skywings Flight Training campus à l’aéroport d’Anvers, mais une partie de la formation peut se dérouler dans une base de beau temps près d’Alicante en Espagne.

Belga – Photo : Belga