Survol de Bruxelles : Koekelberg devient la première commune à engager des actions en justice

Le conseil communal de Koekelberg a approuvé à l’unanimité, lors de la séance de lundi soir, une motion demandant la suppression immédiate de la nouvelle route aérienne RNP-07. Cette nouvelle trajectoire survole le nord de Bruxelles et perturbe principalement les habitants de Koekelberg, Molenbeek, Jette, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Evere. Koekelberg engage désormais également des actions en justice.

La route a déjà été surnommée la “route Crucke“, en référence au ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés). “Depuis l’été 2025, la route Crucke provoque littéralement des nuits blanches pour 450.000 Bruxellois“, déclare la bourgmestre Olivia P’tito (LB-PS). La motion affirme que depuis l’introduction de cette route, un avion survole la commune à très basse altitude toutes les quatre minutes à certaines périodes, provoquant des nuisances sonores assourdissantes.

La commune, avec le soutien de tous les partis représentés au conseil communal (PS, Vooruit, Alternative Humaniste, Open MR, Les Engagés, Ecolo et Groen), va désormais entamer des démarches judiciaires pour faire annuler cette route. “Le collège des bourgmestre et échevins a déjà désigné un avocat qui assistera la commune dans ces procédures“, est-il précisé.

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Selon la commune, cette route a été introduite sans étude d’impact préalable, sans concertation avec les communes concernées et sans information publique. La motion comprend plusieurs revendications : la suppression de la route, l’évitement du survol des zones densément peuplées comme le nord de Bruxelles, l’instauration d’une interdiction stricte des vols de nuit entre 22h et 7h, le respect des normes bruxelloises en matière de bruit et des décisions de justice, ainsi que la mise en place urgente d’une concertation structurelle avec les communes touchées par les nuisances aériennes.

“Depuis des mois, je dénonce ces survols, tant dans des courriers adressés au ministre Crucke que dans les médias“, ajoute la bourgmestre. “Lors d’un récent entretien avec le cabinet du ministre, nous avons appris que la route Crucke pourrait être définitivement entérinée. Nous ne laisserons pas cela se produire.”

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Koekelberg est la première commune à engager des actions en justice.

Avec Belga