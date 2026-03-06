Jean-Luc Crucke sur le survol du nord-est : “C’est une compétence régionale, ma priorité est la sécurité”

Le ministre fédéral compte convier une réunion entre les Régions sur la question. Faut-il encore que Bruxelles et la Flandre s’entendent…

La route aérienne dite “Crucke” qui survole en ce moment intensément le nord de Bruxelles lors des attérissages pourrait-elle être modifiée prochainement ? “Cette route n’est pas définitive, elle est utilisée lorsque les conditions météo le demandent. Cette route permet d’amener les avions vers Zaventem en toute sécurité (…) Je rappelle à tout ceux qui ne veulent pas d’avions au dessus de Bruxelles que tout cela n’est pas une compétence du fédéral, mais des Régions. Et j’ai l’intention de convier les Régions autour de la table sur cette question. Je verrai si elles s’entendent et je ne suis pas certain que ça sera le cas“.

Le ministre fédéral en profite par ailleurs pour tacler le nouveau gouvernement bruxellois [dont son parti fait partie de la majorité, NDLR] sur le dossier : “Sur les 20 pages [de la déclaration de politique régionale], je ne vois qu’une petite ligne sur la question, je suis donc curieux de savoir ce que le gouvernement bruxellois pense sur la question“.

Il s’interroge aussi sur la capacité du médiateur de l’aéroport à effectuer sa mission sereinement, alors qu’il est accusé de harcèlement à destination du CEO de Brussels Airport : “J’ai demandé un rapport à l’administration sur la question qui doit m’arriver aujourd’hui (…) j’attends d’avoir tous les éléments“. Il n’exclut pas un écartement.

Rédaction