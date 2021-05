“Support Your Club” : des sportif belges aident le sport amateur à se relancer

Aider le sport amateur à se relancer, c’est le but de l’opération “support your club” portée par la chaîne d’articles de sports Decathlon et soutenue par de grands sportifs belges. Tous les sports sont concernés. Un premier partenariat est signé avec le football.

L’opération est portée par Decathlon, en partenariat avec Crowd’in et la Fondation Roi Baudouin. Objectif : aider le monde sportif amateur à traverser cette crise et permettre aux clubs de sports de se préparer à une reprise prochaine. Support your Club vise à proposer aux clubs sportifs un mécanisme de financement innovant alliant crowdfunding et don défiscalisé.

Parmi les sportif impliqués dans le projet on retrouve deux anciens footballeurs : Aline Zeler et Mbo Mpenza,

■ Un reportage de Samia Er-Rami, Béatrice Broutout et Corine Debeul