Sunsoak Design, spin off belge qui unit depuis 10 ans technologie solaire et architecture

Il y a 10 ans, Jean-Didier Steenackers, son expérience dans le photovoltaïque sous le bras, crée la spin off Sunsoak Design avec la conviction que si on veut atteindre les objectifs climatiques des prochaines décennies, il va falloir développer à grande échelle les technologies solaires de façon responsable. C’est-à-dire en repensant et en intégrant le photovoltaïque comme élément d’urbanisme et d’architecture. Un marché au potentiel énorme.

Aujourd’hui, Sunsoak Design conçoit et développe des structures solaires avancées, des “machines solaires”, alliant ingénierie, architecture et durabilité. Elle met en lien architectes et ingénieurs et en une décennie peut se targuer de plusieurs collaborations prestigieuses. Notamment avec l’Italien Renzo Piano pour le Science Gateway Building du CERN à Genève, les pavillons qui accueillent et informent le public. La spin off belge a aussi opéré en consultance pour les Tours DUO à Paris avec Jean Nouvel.

En Belgique, le BRUSK Museum de Bruges qui ouvrira au public le 8 mai prochain a également bénéficié du savoir-faire de Sunsoak Design en collaboration avec le bureau d’architectes Robbrecht & Daem. Il est ainsi devenu un bâtiment zéro énergie, alors même qu’il est situé dans la zone de protection UNESCO qui impliquait qu’aucune installation solaire visible ne pouvait y être apposée. Il a donc fallu développer une enveloppe solaire intégrée au langage architectural.

En 2016, l’entreprise a remporté le concours d’architecture du BotaSolar place Rogier à Bruxelles. Le projet réalisé avec le bureau Ney+partners a abouti à doter un bâtiment, à l’origine peu visible entre City 2, la station de métro et l’hôtel Le Dôme, d’une voile photovoltaïque, structure à la fois artistique et énergétique.

A l’occasion de ses 10 ans, le cabinet belge d’ingénierie et d’architecture publie, avec l’aide de l’académie suisse des sciences appliquées et d’architecture de Mendrisio, un livre d’entretiens, revenant sur certains de ses grands projets, intitulé The Solar Machine.

Belga – Photo : Sunsoak Design