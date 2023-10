Succès populaire pour le week-end festif de Beliris

Ce week-end, Beliris a fêté ses 30 ans en invitant le public à un grand week-end festif. D’un concert dans une piscine à un parcours aquatique Ninja Warrior en passant par une initiation au funambulisme, une foule d’animations plus originales les unes que les autres attendaient petits et grands. Près de 10 000 personnes ont profité des nombreuses activités proposées dans plusieurs quartiers et communes bruxelloises.

Beliris, collaboration entre L’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale pour des projets de construction, de rénovation et de restauration du patrimoine de la capitale, fête ses 30 ans d’existence. Depuis sa création, Beliris a entrepris des centaines de projets d’envergure, soit un investissement total de 2,6 milliards d’euros dans des domaines variés : mobilité,

logements sociaux, espaces verts, revitalisation des quartiers, culture, patrimoine, sport, etc.

Un week-end de fête

À l’occasion de ses 30 ans, Beliris, en collaboration avec visit.brussels et plusieurs communes bruxelloises, organisait une série d’activités originales et ludiques autour de ses réalisations-clés. Elles se sont déroulées dans plusieurs endroits de la capitale répartis en six zones : Zone Canal (Ville de Bruxelles), Zone Centre (Ville de Bruxelles), Zone Josaphat (Schaerbeek), Zone Couronne (Ixelles), Zone Jourdan (Etterbeek) et Quartier Heyvaert (Molenbeek).

Tout au long du week-end, une foule d’animations attendaient les visiteurs. Activités sportives, concerts, cours de danse, expositions, visites guidées, initiations au cirque, il y en a eu pour

tous les goûts et tous les âges. Ce week-end fut une véritable fête pour pas moins de 10 000 personnes venues profiter des nombreuses activités proposées. Une belle opportunité de mettre à l’honneur les réalisations de Beliris, cette institution devenue incontournable pour les grands projets de rénovation de la capitale.