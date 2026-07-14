Stupéfiants : 270 personnes arrêtées au premier semestre par la zone Bruxelles-Ouest

La zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe) a procédé à 270 arrestations judiciaires au premier semestre 2026 dans le cadre de son plan de lutte contre les stupéfiants, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué. D’importantes quantités de drogue, d’armes et d’argent liquide ont également été saisies.

Parmi les personnes arrêtées, 254 suspects ont été mis à la disposition du parquet. Septante-et-un d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt, 45 ont été cités à comparaître directement et sept mineurs ont été placés en IPPJ. La police a par ailleurs recensé 116 découvertes de stupéfiants dans l’espace public.

Les forces de l’ordre ont mis la main sur 25,5 kg d’héroïne, 5,8 kg de cocaïne et 131,7 kg de cannabis, ainsi que 906,1 grammes d’amphétamines et 208,71 grammes de kétamine. La police a également saisi 569 bonbonnes de protoxyde d’azote, dix armes à feu, 128 munitions et 240.585,92 euros en liquide.

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Ces opérations sont menées conjointement par les patrouilles de quartier, le service TECOV, actif dans les transports en commun, la brigade canine, la section stupéfiants de la recherche locale et la Brigade Anti-Banditisme (BAB).

“Je suis particulièrement fier du travail accompli jour après jour par nos policiers, qui œuvrent sans relâche pour lutter contre la vente de stupéfiants et les nuisances qu’elle génère dans nos quartiers“, a déclaré Xavier Legrand, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Ouest.

Belga – Photo : Zone de police Bruxelles-Ouest