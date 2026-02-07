Interruption du métro 1 entre Mérode et Tomberg
La circulation de la ligne 1 du métro bruxellois est interrompue entre Merode et Tomberg à la suite d’un accident de personne, a indiqué la Stib.
Les services de secours ainsi que les équipes techniques sont intervenus sur place, entraînant la suspension du trafic sur ce tronçon de la ligne.
Aucune estimation de reprise n’a encore été communiquée. Les voyageurs sont invités à adapter leurs déplacements et à suivre l’évolution de la situation via les canaux d’information de la société de transport bruxelloise.
Belga