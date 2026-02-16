Stade Verdonck : habitants et associations demandent à la commune d’Anderlecht d’agir

Le Front des mères réclame que la commune réponde à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour permettre la réouverture du stade Verdonck, un terrain de deux hectares à l’abandon depuis plus de vingt ans.

Après une ouverture temporaire à l’été 2024, obtenue avec le soutien de la Fédération des Services Sociaux et de We Are Nature, l’accord avec la Société publique d’administration des bâtiments scolaires, propriétaire du site, avait été résilié. Depuis, malgré la forte mobilisation d’associations comme Inter-Environnement Bruxelles et Extinction Rebellion, le dossier est au point mort.

Les collectifs dénoncent un appel à projet qui fait peser toutes les responsabilités sur d’éventuels candidats. Pour eux, il revient aux pouvoirs publics d’assumer la gestion de cet espace vert, vital dans un quartier dense en manque d’espaces publics. “C’est un espace vital qui doit cesser d’être privatisé et retrouver son rôle d’accueil et de respiration au profit des riverains”, concluent les associations par voie de communiqué.

