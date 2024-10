Quel avenir pour le complexe sportif abandonné rue Denis Verdonck à Anderlecht ?

Certains lui donnent le nom de stade Verdonck, d’autres refusent cette appellation pour l’ancien complexe sportif situé rue Denis Verdonck. Ce terrain a autrefois accueilli les installations du Brussels, club d’athlétisme, mais cela fait plus de dix ans qu’il est à l’abandon.

Ce terrain appartient à la Société Publique d’Administration des Bâtiments Scolaires de la Communauté française (SPABS). Il est géré par l’Infrastructure scolaire de la Communauté française et fait partie de l’internat de l’Athénée Royal Gatti de Gamond. L’endroit couvre près de deux hectares et doit être entretenu. L’espace a parfois été squatté, notamment l’ancienne conciergerie, et il y a de nombreux dépôts sauvages.

Une première convention

Pour éviter de nouveaux squats et redonner vie à ce site, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SPABS et la commune d’Anderlecht ont entamé des discussions sur l’avenir du lieu. Le projet final qui était sur la table prévoyait la construction d’une école et la réapparition d’un complexe sportif à destination de l’ADEPS. Mais ce projet n’a pas vu le jour, la Fédération évoquant un manque de moyens. Une solution provisoire avait été trouvée, permettant à des ASBL, choisies par la commune, d’exploiter le site.

Une convention a été signée entre les différents acteurs, en février 2023 par la commune et en juin 2024 par la SPABS, et des discussions ont eu lieu entre la commune d’Anderlecht et l’ASBL We are Nature, en collaboration avec le collectif Front de Mères. Le projet consistait en “la réaffectation de l’ancienne piste d’athlétisme désaffectée du stade Verdonck en un espace vert accessible aux riverains”, selon le collectif Front de Mères.

► Reportage | Des riverains organisent une action pour demander l’ouverture du stade Verdonck à Anderlecht

Mais des tensions sont apparues autour de l’accessibilité au site entre le collectif Front de Mères et les propriétaires de l’internat présent sur place, ce qui a amené la Fédération Wallonie-Bruxelles à dénoncer la convention. Ce qui était mis en cause, c’était la question de l’accessibilité au site. L’internat, l’école et le terrain partagent le même accès, ce qui pose des problèmes de sécurité selon la Fédération.

Quels projets pour l’avenir ?

Le projet est maintenant considéré comme “gelé”, en attendant de nouvelles discussions entre la commune d’Anderlecht et la Fédération Wallonie-Bruxelles, via la SPABS, propriétaire du site. Selon la Fédération, la future affectation du site doit être dédiée à une utilisation purement sportive, ce qui exclurait donc la réaffectation du site en espace vert accessible au public.

L’accès au site resterait donc privé, ce qui rassurerait les acteurs de terrain de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui souhaitent garder un contrôle sur l’accès au site. L’option de créer un nouvel accès au site est également évoquée pour éviter une entrée unique partagée entre l’école, l’internat et le site sportif.

Une des questions qui devra aussi être réglée lors des prochaines réunions sera de déterminer qui prendra en charge le coût des différents travaux nécessaires pour rendre le site exploitable, pour le moment l’objectif reste d’avoir un complexe sportif à l’horizon 2027 sous réserve de financement de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Rémy Rucquoi – Photo BX1