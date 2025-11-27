Sporting d’Anderlecht: César Huerta récemment opéré sera indisponible “pendant environ 6 à 8 semaines”

César Huerta a subi une intervention chirurgicale au niveau du bassin, a annoncé jeudi son club, Anderlecht. L’ailier mexicain sera indisponible “pendant environ 6 à 8 semaines”.

Huerta, 24 ans, n’a plus joué depuis la victoire 2-0 en Coupe contre Ninove le 28 octobre. Il avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets avant de sortir à la pause. Le Mexicain effectuait alors son retour à la compétition après deux semaines d’absence en raison d’une blessure aux adducteurs.

Son compteur affiche 12 rencontres disputées, dont 7 en championnat, depuis le début de la saison. Il a aussi marqué un but en championnat.

Belga – Photo : Belga Image