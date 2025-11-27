Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Sporting d’Anderlecht: César Huerta récemment opéré sera indisponible “pendant environ 6 à 8 semaines”

César Huerta a subi une intervention chirurgicale au niveau du bassin, a annoncé jeudi son club, Anderlecht. L’ailier mexicain sera indisponible “pendant environ 6 à 8 semaines”.

Huerta, 24 ans, n’a plus joué depuis la victoire 2-0 en Coupe contre Ninove le 28 octobre. Il avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets avant de sortir à la pause. Le Mexicain effectuait alors son retour à la compétition après deux semaines d’absence en raison d’une blessure aux adducteurs.

► Lire aussi | Jupiler Pro League : César Huerta prêt à “relever le défi” à Anderlecht, le “plus grand club de Belgique”

Son compteur affiche 12 rencontres disputées, dont 7 en championnat, depuis le début de la saison. Il a aussi marqué un but en championnat.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales