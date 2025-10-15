Social : des organisations appellent à préserver les allocations familiales en Région bruxelloise

Les prestations familiales figurent parmi les postes budgétaires les plus importants de la Cocom.

Elles ont écrit aux négociateurs du budget bruxellois leur demandant de préserver les montants actuels des allocations familiales ainsi que leur indexation, en 2026 et au-delà, en garantissant le budget nécessaire à la Commission communautaire commune (Cocom).

Les prestations familiales concernent plus de 308.000 enfants en Région bruxelloise. Mais ces allocations familiales font partie des dispositifs de solidarité et sont un levier de santé publique, soulignent les organisations représentatives des familles, les organismes représentatifs des travailleurs et travailleuses bruxellois, Bruxeo et les organismes assureurs. “Elles permettent un accès plus équitable à une alimentation saine, à des soins médicaux, à des logements salubres et à une éducation de qualité“, rappellent les signataires. “Réduire ces aides, c’est exposer les enfants à davantage de stress, de carences, et de pathologies liées à la précarité.”

“Mesures d’économie au détriment des familles”

À Bruxelles, les allocations familiales ont déjà fait l’objet, au cours des derniers mois, de différentes mesures budgétaires, dont principalement le maintien permanent de la diminution de 10 euros (montant non indexé) pour les enfants nés avant 2020 ou encore l’application du report de deux mois des futures indexations. “Ces différentes mesures ont déjà généré des économies de plus de 33 millions d’euros au détriment des familles” pointent les organisations. “Les allocations familiales ne peuvent pas être considérées comme une variable d’ajustement budgétaire“, ajoutent-elles.

“Nous n’ignorons pas que la Cocom se trouve face à des défis budgétaires importants. Il est cependant crucial de préserver de toute économie le budget d’Iriscare, en ce compris les allocations familiales, dont ont particulièrement besoin les familles bruxelloises“, épinglent les signataires. “Et si nécessaire en apportant une contribution régionale additionnelle à la Commission communautaire commune afin qu’elle puisse mener à bien les missions qui lui sont assignées.”

Le courrier a été signé par La Ligue des familles, Gezinsbond, Beweging.net – Femma, Soralia Bruxelles, Vie Féminine, Le Collège Intermutualiste Bruxellois, la CSC Bruxelles, la FGTB Bruxelles, la CGSLB Bruxelles et Bruxeo.

Belga