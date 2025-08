SNCB : deuxième week-end de perturbations entre Hal et Bruxelles-Midi

Infrabel renouvelle la caténaire à hauteur de la gare de Lot et effectuera l’entretien sur la voie et les poteaux d’éclairage près de Ruisbroek.

Les 2 et 3 août, Infrabel renouvellera la caténaire à hauteur de la gare de Lot et effectuera l’entretien sur la voie et les poteaux d’éclairage près de Ruisbroek. L’impact de ces travaux sera limité, car les trains entre Bruxelles-Midi et Hal seront détournés via la L96N (Bruxelles-Hal).

Tous les trains de la ligne ne pourront toutefois pas circuler. Les arrêts entre Bruxelles-Midi et Hal ne seront pas desservis, car il n’y a pas de quais sur la L96N.

