Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Sixième défaite pour le RWDM, qui s’incline face au Patro Eisden (1-0)

Le RWDM a concédé sa sixième défaite de la saison en s’inclinant 1-0 au Patro Eisden sur un but tardif de Leandro Rousseau.

Le RWDM s’est incliné 1-0 au Patro Eisden sur un but de Leandro Rousseau (81e). La première période a réservé très peu de chaleur et le Bruxellois Usman Simbakoli, préféré à Tibo Persyn, a manqué une reprise à bout portant. En revanche, sur une passe en profondeur de Stef Peeters, Rousseau s’est démarqué habilement dans la surface pour infliger une sixième défaite au RWDM.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales