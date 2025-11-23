Sixième défaite pour le RWDM, qui s’incline face au Patro Eisden (1-0)
Le RWDM a concédé sa sixième défaite de la saison en s’inclinant 1-0 au Patro Eisden sur un but tardif de Leandro Rousseau.
Le RWDM s’est incliné 1-0 au Patro Eisden sur un but de Leandro Rousseau (81e). La première période a réservé très peu de chaleur et le Bruxellois Usman Simbakoli, préféré à Tibo Persyn, a manqué une reprise à bout portant. En revanche, sur une passe en profondeur de Stef Peeters, Rousseau s’est démarqué habilement dans la surface pour infliger une sixième défaite au RWDM.
Belga – Photo : Belga Image