Six mois après un incendie, le Bikette Burger à Bailli rouvre ses portes

Le Bikette Burger Bailli renait de ses cendres. En juillet dernier, ce restaurant spécialisé dans les hamburgers a été victime d’un incendie après qu’un défaut technique a fait grimper la température de l’huile dans la friteuse. Si l’incendie n’a fait aucun blessé, il a provoqué d’importants dommages. Après six mois de travaux, les gérants sont donc soulagés de pouvoir rouvrir leurs portes aux clients. Contactés par La Libre, ils se réjouissent de cette première semaine de réouverture qui a rencontré un grand succès.

Cette réouverture est d’autant plus importante pour les gérants que leur seconde adresse, ouverte en septembre 2024 au Sablon, ne rencontre pas le succès escompté. Ils réfléchissent à un nouveau concept, plutôt tourné autour du “bagels”, afin de mieux correspondre à la clientèle du quartier.

BX1 – Photo : Google Maps

