Six employés du CHU Brugman et St-Pierre licenciés sans motif: une cinquantaine de personnes ont manifesté

Mouvement de grogne au CHU Brugman et St-Pierre : une cinquantaine de personnes ont manifesté devant l’hôpital de Laeken ce midi. Récemment, six employés des ressources humaines ont été licenciés. Ceux-ci sont contestés par les syndicats qui dénoncent un climat délétère entre la direction et le personnel.

“Solidarité avec nos collègues licenciés“, ont chanté une cinquantaine de personnes. Ces six collègues travaillent au service des ressources humaines, mais il y a d’autres points communs dans leur licenciement : ils et elles ont tous reçu un mail les invitant à se présenter dans le bureau de la direction, sans motif.

“On me dit ‘voilà, tu as une proposition de licenciement, est-ce que tu peux la signer ?’ et de là, je dis ‘mais je dois la lire avant’ et on me dit ‘non, tu la liras plus tard, on n’a pas le temps’“, témoigne Jessica Aydin, l’une des employées concernées. Lionel Mukendi l’a vécu de la même manière : “Pas de débat, si j’ai quelque chose à dire, je dois faire un recours“, raconte-t-il.

Pour les employés licenciés, les motifs sont injustifiés, mais aussi pour la représentation syndicale : “C’est vraiment du règlement de compte et donner un message aux autres de dire ‘vous ne contactez plus vos organisations syndicales, vous ne revendiquez rien, vous ne déposez plus de plaintes en externe, sinon, vous prendrez le même chemin que les autres, c’est-à-dire, la porte’“, estime Carine Rosteleur, Secrétaire Régionale CGSP-ALR.

Cette après-midi, la porte de la direction est restée fermée ce qui n’a pas empêché les manifestants de se faire entendre. “On reviendra, on ne va pas lâcher l’affaire et on vous demande justice“, a prévenu au mégaphone Karim Brikci, permanent syndical CGSP. “C’est silence radio du côté de la direction. On ne sait pas ce qu’ils pensent, mais on pense qu’ils souhaitent aller jusqu’au bout sur ces licenciements. La porte est close, mais on va continuer à venir jusqu’à ce qu’on ait une réponse“, ajoute-t-il dans notre micro.

Nous n’avons pas eu plus de chance auprès de la direction, qui s’est refusée à tout commentaire. Les syndicats et les employés espèrent encore que la direction fasse marche arrière.

■ Reportage de Jim Moskovics et Thibaut Rommens