S’initier à l’aviron, c’est possible dans la capitale: “C’est un sport très méconnu à Bruxelles”

Cette semaine, c’est l’eau qui est à l’honneur lors d’une série de journées à thèmes. Ce samedi 21 mars, on pouvait s’initier à l’aviron dans le dernier bac à ramer de Belgique.

“C’est très fatiguant. Plus que ce à quoi on s’attend“, s’étonne Mathéo, venu aujourd’hui au “Snub Aviron”. C’est la première fois qu’il s’essaie à cette discipline sous les instructions d’Eva, la vice-présidente du club.

“L’aviron est un sport très méconnu à Bruxelles. On ne se doute pas qu’il n’y a que quatre clubs dans la capitale et encore moins qu’un bac à ramer puisse exister“, fait remarquer Eva.

En septembre, de nouvelles initiations sont prévues au club avec comme finalité un premier tour sur le canal.

■ Reportage de Simon Breem, Charlotte Pire et Hugo Moriamé.