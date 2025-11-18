Simon Gronowski, survivant de l’Holocauste, devient Grand Officier de l’Ordre de la Couronne

Le survivant de la Shoah Simon Gronowski a été élevé au grade de Grand Officier de l’Ordre de la Couronne lors d’une cérémonie au Palais royal, où le roi Philippe et la reine Mathilde ont honoré 23 personnalités pour leurs contributions à la société belge.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont reçu mardi au Palais royal de Bruxelles les 23 personnes qui se sont vu octroyer une faveur nobiliaire ou une distinction honorifique en raison de leurs mérites ou de leurs contributions dans leurs domaines d’activité respectifs. Le souverain a salué leurs réalisations professionnelles, leur engagement social et leur contribution au rayonnement de la Belgique.

L’Ordre de la Couronne a récompensé notamment des pionniers des soins palliatifs, des acteurs culturels et sociaux ainsi que des artistes renommés. Le peintre Sam Dillemans a ainsi été élevé au rang de Commandeur pour son influence artistique à l’international et ses dons aux villes belges.

Au sein de l’Ordre de Léopold, le titre de Commandeur a été attribué, entre autres, à Catherine De Bolle, directrice d’Europol et ancienne commissaire générale de la police fédérale, pour son leadership pendant et après les attentats de 2016. Le Roi a également distingué des entrepreneurs, des scientifiques et des personnes engagées dans l’humanitaire, tels que Loïc De Cannière, Arnaud Marchant et Saskia Van Uffelen.

Simon Gronowski, survivant de l’Holocauste, a reçu le grade de Grand Officier de l’Ordre de la Couronne. Depuis des années, il témoigne sans relâche de la Shoah dans le monde entier, en particulier auprès des jeunes générations. Le public a rendu hommage au nonagénaire par les applaudissements les plus longs de la matinée.

Par ailleurs, 13 personnes se sont vu décerner le titre nobiliaire personnel de baron ou baronne. Parmi elles figurent des diplomates, des universitaires, des entrepreneurs et des personnalités du secteur social et culturel, tels que le diplomate Alexis Brouhns, la secrétaire générale du FNRS Véronique Halloin, l’entrepreneur Gaëtan Hannecart et le collectionneur d’art et architecte d’intérieur Axel Vervoordt.

La violoniste Adèle Ginestet et la violoncelliste Ye-Won Cho ont assuré l’accompagnement musical.

À travers cette cérémonie, le couple royal perpétue une tradition qui consiste à reconnaître et à célébrer l’engagement exceptionnel au service de la société, de la culture, de la science et de l’économie.

Belga – Photo : Belga Image