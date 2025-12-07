Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Shooters : un nouveau concept entre stand de tir et bar à cocktail

Coup de projecteur sur un tout nouveau concept à Bruxelles, celui de Shooters. Ce nouveau lieu rassemble un bar à cocktail et un stand de tir. Avec des armes factices et des écrans interactifs, il s’agit d’une première mondiale. Que l’on a testé pour vous, dans ce reportage.

  • Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Loic Bourlard et Stéphanie Mira

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales