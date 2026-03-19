Sephora ouvrira ses deux premiers magasins belges à Bruxelles cet été

Le premier magasin Sephora de Belgique ouvrira en juin prochain au sein du centre commercial Docks Bruxsel, annonce jeudi l’enseigne spécialisée dans la beauté. Une deuxième boutique ouvrira le mois suivant au City 2.

Le premier magasin s’étendra sur 270 mètres carrés et proposera plus de 90 marques. “Les clients pourront profiter des services incontournables de l’enseigne, comme le service maquillage au sein de l’emblématique Beauty Hub, le Beauty Scan qui offre une analyse complète du teint et de la peau, ainsi que le service de gravure pour personnaliser leurs produits”, promet Sephora.

La marque française compte déjà 3.400 magasins répartis dans 35 pays.

Belga