Selon un sondage, le PS devance le MR en Wallonie et à Bruxelles, écart sous la marge d’erreur

Le PS est placé très légèrement en tête des intentions de vote tant en Wallonie qu’à Bruxelles, ressort-il du Grand Baromètre Le Soir-RTL info-Ipsos-VTM- Het Laatste Nieuws publié vendredi soir.

L’écart avec le MR est toutefois minime et sous la marge d’erreur. En Wallonie, les socialistes obtiendraient 25,5% des voix contre 24% pour les libéraux. Le MR serait par contre en baisse de 3,4 points par rapport aux élections de juin 2024. Les Engagés restent le troisième parti au sud du pays avec 19,2% des intentions de vote, devant le PTB (16,8%) et Ecolo (8,6%). A Bruxelles, l’écart entre le PS (21,7%) et le MR (21,4%) est encore plus réduit. Le PTB complète le podium (17,4%), devant Les Engagés (9,2%) et Ecolo (7,4%). DéFI passerait sous le seuil électoral avec 3,2%. En Flandre, la N-VA semble tirer bénéfice de son retour au fédéral et obtient 26,3% des intentions de vote. Le parti du Premier ministre Bart De Wever distancie le Vlaams Belang, en baisse, avec 22,8%. Le CD&V (14,5%) complète le podium et dépasse Vooruit (13,4%). Suivent le PVDA (8,9%), Groen (7,4%) et l’Open Vld (6,1%).

Les personnalités les plus populaires en Wallonie et à Bruxelles sont l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès et son successeur au 16, rue de la Loi, Alexander De Croo. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot est troisième. En Flandre, la superstar est l’actuel Premier ministre Bart De Wever, devant le président du CD&V Sammy Mahdi et la ministre régionale Zuhal Demir. Les 2.600 personnes sondées ont été interrogées entre le 27 mai et le 3 juin par l’institut Ipsos, soit 1.000 Flamands, 1.000 Wallons et 600 Bruxellois. La marge d’erreur est de 3,1% en Flandre et en Wallonie et de 4% à Bruxelles.

Belga