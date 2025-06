La phase d’avertissement à la chaleur et aux pics d’ozone prend fin lundi

Dimanche après-midi, c’est surtout l’est du pays qui était concerné par des températures très élevées, pouvant aller jusqu’à 33 degrés par endroits.

La phase d’avertissement du plan “forte chaleur et pics d’ozone” prend fin lundi, a fait savoir dimanche dans un communiqué la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). Demain, le temps se rafraîchira nettement et la température maximale prévue à Uccle est de 24°C. Étant donné que les cinq prochains jours seront nettement moins chauds et que la température maximale prévue demain à Uccle sera inférieure à 25°C, la phase d’avertissement est levée, explique la Celine. Les concentrations d’ozone étaient encore assez élevées au sud et à l’est du pays dimanche après-midi. Les experts ne s’attendaient cependant pas à un dépassement du seuil d’information européen de 180 µg/m³.

À partir de lundi, les concentrations d’ozone évolueront vers des valeurs normales pour cette période de l’année.

Belga